Os dez jogos mais buscados para emulação no Super Nintendo

O Super Nintendo é um dos consoles de maior sucesso da casa de Mario, sendo lembrado ainda hoje por milhares de pessoas. Por meio da emulação, muitos jogadores buscam uma forma de reviver os clássicos do passado em seus computadores, portáteis ou smartphones. Pensando nisso, vamos mostrar na sequência quais são os dez jogos mais buscados para emulação e que ainda ajudam a manter viva as memórias do clássico videogame 16 bits da Nintendo.

Confira a relação, que foi montada com base no número de downloads dos principais sites focados na prática. 10. F-ZeroF-Zero foi um dos primeiros grandes títulos da Nintendo para Super Nintendo. O título caiu no gosto do público por trazer corridas repletas de velocidades aliadas a uma ambientação mais futurista.F-Zero permite escolher entre quatro pilotos diferentes, sendo um deles Capitain Falcon, que ainda continua dando as caras nos games da franquia Smash Bros. e por pouco não se tornou o mascote oficial do Super Nintend





Tec_Mundo » / 🏆 1. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

DualSense Spider-Man 2 e outros controles gamers personalizadosDe Zelda a Starfield, confira as opções de controle Nintendo e Xbox para colecionadores

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Super Nintendo: relembre 9 jogos de terror lançados no SNESO Super Nintendo não é muito conhecido pelos seus jogos de terror, mas tem ótimos títulos assustadores no catálogo; conheça!

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Super Mario Bros. Wonder chegará ao Nintendo Switch em 2023Super Mario Bros. Wonder, um novo jogo de plataforma em 2D, será lançado para o Nintendo Switch em outubro de 2023. Os fãs estão ansiosos para descobrir se o jogo conseguirá se reinventar ou se seguirá a fórmula tradicional.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Personagens incríveis que nasceram no Super NintendoVeja personagens incríveis que nasceram no 16-bit da Nintendo

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 26. / 22,5 Consulte Mais informação »

Steam recebe novo jogo grátis de plataforma com estilo de Super NintendoCurte jogos retrô? Confira este incrível jogo com estética que lembra clássicos do Super Nintendo disponível de graça na Steam!

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

BGS 2023: Jogamos Super Mario Wonder é ótima aventura 2D do encanadorJogamos o novo game do Super Mario na Brasil Game Show; confira as impressões

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 26. / 22,5 Consulte Mais informação »