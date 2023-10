Os detalhes do acordo entre Brasil e Paraguai para combater o crime organizado

Brasil e Paraguai assinaram, nesta sexta-feira 27, um acordo bilateral de cooperação para fortalecer o combate à corrupção, ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. O texto é assinado por Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, e Santiago Peña, presidente do Paraguai.

A minuta do pacto informa, ainda, que o Brasil oferecerá treinamento para os agentes paraguaios para uma melhor atuação nos crimes de tráfico de pessoas, contrabando de imigrantes e uso de documentos falsos. O tráfico de armas pelas fronteiras também será um tema a ser tratado entre as nações. Os países acordaram também na criação de um Grupo de Trabalho Bilateral para cooperação em matéria penitenciária.

