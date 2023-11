Os Beatles vão parar a guerra

Os Beatles posam para fotos durante coletiva de imprensa na turnê da banda em Tóquio, no Japão, em 1966 — Foto: JIJI PRESS / AFP

É mentira, claro, música nenhuma tem o poder de parar uma guerra, mas o anúncio de que o baú dos Beatles vai ser aberto outra vez e de lá sairá uma balada, “a última”, de Lennon e McCartney, dá esperança de que alguma coisa se move no sentido da beleza e dos bons propósitos. São as armas da arte, um novo campo de morango que se abre para uma existência mais suportável.

Desde a semana passada, quando a gravadora anunciou que uma fita esquecida, “Now and then”, havia sido encontrada por Yoko Ono e trabalhada em estúdio pelos Beatles sobreviventes, montei a barraca de camping na porta do Spotify. Estou lá desde então. Exposto ao frio, ao sereno e às más notícias, mantenho a vida em suspenso para ser o primeiro a ter os tímpanos embalados pelo armistício da música dos grandes artistas. headtopics.com

É cedo demais, não é Natal sequer na Leader Magazine. Não importa. No momento em que o som mais ouvido do mundo é o da explosão das bombas, uma música dos Beatles no início de novembro soa como o bimbalhar dos sinos para dar sentido a um ano tão pouco obladi-obladá. O amor que você recebe é igual ao que você dá.

Eu venho há tempos nessa longa e sinuosa estrada, um garoto nascido na Penny Lane carioca e, já na noite desses dias tão pesados, às vezes com angústias que atravessam os oito dias da semana, a música dos Beatles ainda é a trilha sonora por trás de todos os acontecimentos. Nos dias de alô e também nos de good-bye, ela está lá. headtopics.com

