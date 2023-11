Os ataques de Israel contra áreas indicadas como 'seguras para civis'

Também analisamos alguns dos avisos e instruções de evacuação emitidos para os civis de Gaza, incluindo alguns aconselhando-os a se deslocarem para determinadas áreas no sul.Três dos ataques que examinamos atingiram essas áreas ou áreas próximas a elas nos dias seguintes aos alertas.

Imagens de vídeo publicadas após o ataque mostram escombros e edifícios desabados no centro da cidade. Verificamos sua localização usando pistas visuais como o minarete da Grande Mesquita de Khan Younis.

Na manhã de 8 de outubro, o porta-voz das IDF, Avichay Adrae, publicou um aviso no X (antigo Twitter) em árabe, dando instruções aos residentes de várias áreas de Gaza para abandonarem as suas casas e se mudarem para outros locais para sua segurança.

O mapa incluído no vídeo tuitado para quem mora nos dois bairros destaca suas residências atuais e inclui uma seta simplesmente apontando na direção de Khan Younis. O aviso, emitido em 8 de outubro pelas IDF, também tinha uma instrução para os residentes de Rafah, dizendo para irem imediatamente para o abrigo no centro da cidade de Rafah "para sua segurança".

Verificamos isso observando vídeos dos prédios desabados em uma das principais vias da cidade. Ao combinar o formato dos edifícios do vídeo com os de outras imagens estáticas do mesmo local, pudemos verificar que se tratava do mesmo local.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TERRANOTICIASBR: Netanyahu diz que Israel não vai interromper guerra contra o HamasO primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta segunda-feira que Israel não ...

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

BBCBRASIL: Conflito Israel-Hamas: Israel não tem plano para Gaza depois da guerra, dizem especialistasDepois de mais de três semanas de conflito, há muitas questões sobre os ataques israelenses e o que acontecerá depois

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação ⮕

JORNALNACIONAL: Em Brasília, embaixada de Israel faz homenagem para israelenses sequestrados pelo HamasEquipe baiana marca com Everaldo, após Tricolor carioca acertar o travessão duas vezes

Fonte: jornalnacional | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: “Eu renasci”, diz sobrevivente de ataque terrorista do Hamas a rave em IsraelJunto de seu irmão, Rada Rashed trabalhava no festival Nova e teve que lutar por sua vida em 7 de outubro

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Bolívia rompe relações com Israel por conflito em GazaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: 'É uma situação humanitária trágica', diz Mauro Vieira sobre Israel e Hamas'É uma situação humanitária trágica', diz Mauro Vieira sobre Israel e Hamas

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕