Os anéis de Saturno estão desaparecendo?

Se você puder colocar as mãos em um telescópio, há poucas vistas mais espetaculares do que o magnífico planeta com anéis: Saturno. Atualmente, Saturno está claramente visível no céu noturno, em seu ponto mais alto logo após o pôr do sol. É o momento ideal para usar um telescópio ou binóculos para ter uma boa visão do sexto planeta do Sistema Solar e seus famosos anéis. No entanto, nos últimos dias, uma série de artigos foi divulgada como fogo nas mídias sociais em todo o mundo.

Segundo eles, os anéis de Saturno estão sumindo rapidamente, e desaparecerão completamente até 2025! Mas e aí, qual é a história? Será que os próximos dois meses, antes que Saturno deixe de ser visto no céu noturno, podem realmente ser nossa última chance de ver seus poderosos anéis? A resposta, curta e grossa, é não. Embora seja verdade que os anéis se tornarão quase invisíveis da Terra em 2025, isso não é uma surpresa nem motivo para pânico. Os anéis “reaparecerão” logo em seguida. Veja por qu

:

BBCBRASİL: 'Se teu marido te agride, você pode fugir, mas não se o agressor é meu próprio filho'Ser pai ou mãe de uma criança violenta é uma experiência traumática — e muitas vezes escondida: ArquivoBBC

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Vitória-BA garante vaga na Copa do Brasil de 2024 após título da Série BO Vitória-BA conquistou uma vaga na Copa do Brasil de 2024 após vencer a Série B. O time se tornou o 84º participante garantido no torneio e terá a chance de disputar o prêmio milionário e uma vaga direta na Copa Libertadores de 2025. As vagas restantes serão distribuídas através do Campeonato Brasileiro e da Copa Santa Catarina.

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Deputados reelegem Álvaro Porto como presidente da Assembleia LegislativaApós modificarem o regimento interno para adiantar a eleição do biênio 2024/2025, os deputados reelegeram Álvaro Porto (PSDB) como presidente da Assembleia Legislativa, causando desgastes na relação com a governadora.

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

CARTACAPİTAL: Primavera feminista no Brasil: influencer denuncia violência domésticaJá faz praticamente uma década que o Brasil vive com força uma primavera feminista. Nas ruas, nas redes sociais, nos debates nas escolas, com ações contínuas para chamar a atenção sobre os ataques sistemáticos às mulheres provocados, muitas vezes, por parceiros. Os casos mais recentes envolvem uma influencer e uma apresentadora de TV.

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Taylor Swift: uma carreira de sucesso na indústria da músicaTaylor Swift é uma cantora de sucesso que conquistou a indústria da música com seu talento e carisma. Com nove álbuns de estúdio, uma fortuna avaliada em US$ 1.1 bilhões e uma coleção de prêmios, ela solidificou-se como um nome inquestionável na indústria fonográfica. Seu álbum '1989' foi um marco em sua carreira, alcançando sucesso mundial. Agora, ela concentra-se no relançamento de seus álbuns antigos.

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

CARTACAPİTAL: Uma corrida contra os botsMustafa Suleyman expõe um futuro sombrio e busca saídas para que nos mantenhamos no meio-fio entre o colapso social e o totalitarismo da IA

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação »