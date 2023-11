Os 30 melhores jogos do PS4

Dia 15 de novembro de 2013. Há 10 anos, nessa data, o mundo acompanhava o lançamento do PS4, um dos consoles de maior sucesso da Sony e que colecionou uma biblioteca repleta de games de peso. Disponível atualmente em três versões (Fat, Slim e Pro), o produto é um dos consoles mais vendidos de todos os tempos. Com tanta popularidade, o PS4 se tornou casa de diversos jogos de peso na última década.

O PS4 já possui uma década de vida Para relembrar este legado, vamos listar abaixo os 30 melhores jogos do console. Os títulos serão apresentados em ordem aleatória de importância, e certamente alguns dos seus favoritos vão aparecer nas próximas linhas. E aí, qual seu game favorito do PS4? 1. Ratchet & Clank Ratchet & Clank é um dos melhores games de plataforma do PS4 e protagonizado por uma dupla que já faz bastante sucesso nos consoles da Sony. Há diversos ambientes para explorar a pé e até mesmo fases de nave, e todas elas são importantes na apresentação de mais detalhes da história de origem dos personagens





🏆 1. Tec_Mundo » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Conheça o Sony Pictures Core, que trará filmes para a PS Plus de PS4 e PS5O Sony Pictures Core chega aos consoles da PlayStation, trazendo vantagens para os assinantes PS Plus Premium ou Deluxe

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Flamengo teve vitórias neste século no Morumbi com margem suficiente para levar o títuloRelembre os jogos que o Flamengo disputou no estádio paulista

Fonte: Lance! - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Sandy & Junior: Relembre os jogos estrelados pela duplaOs irmãos cantores protagonizaram dois jogos lançados em 2003; saiba mais

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Relembre 6 franquias de jogos famosas nascidas no PS2Nomes famosos como Kingdom Hearts e God of War tiveram sua origem no saudoso PS2, juntamente com outros games de peso

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Americanas lança promoção com jogos de Xbox One e PS4 por R$ 20; veja os títulosSão dezenas de jogos como God of War, Elden Ring, Metal Gear Survive e outros por R$ 20; confira!

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

35 anos de Mega Drive: relembre os 10 melhores jogos do consoleSonic the Hedgehog, Streets of Rage, Golden Axe e outros jogos se tornaram clássicos! Relembre títulos icônicos do Mega Drive

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »