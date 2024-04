Oruam aumenta o valor de seu show após se tornar o rapper mais ouvido no Spotify

Oruam reajustou o valor de seu show depois de se tornar o rapper mais ouvido no Spotify no mês de março com mais de 11,5 milhões de ouvintes mensais. Em um vídeo publicado no Instagram, o cantor, que é filho do traficante Marcinho VP, informou que sua apresentação, agora, custa R$ 100 mil. fotogaleria 'Aviso importante para todos vocês. A partir de hoje o cachê do menino maluquinho é R$ 100 mil. Virei playboy! Paga se quiser me ver.

'Menó' tá importante', afirmou ele, que recentemente fez uma turnê em Portugal. No país, Oruam foi abordado por policiais durante um passeio em um shopping de Portugal. O rapper desabafou sobre a situação em sua rede social e disse que os próprios portugueses se juntaram para defendê-lo. 'Continuei minhas compras. Depois daquilo ali, a gente saiu e os caras de Portugal mesmo vieram nos defender. Sabiam que eles estavam com inveja. Sou RJ. Estou acostumado', declarou. Entre os itens que o artista comprou no local estão relógios e um noteboo

