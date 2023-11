Orochi dá carro de R$ 400 mil de surpresa de aniversário para namorada: ‘Ela queria ter o carrinho dela’

O rapper Orochi presenteou sua namorada, a influenciadora Lara Jucá, com um carro avaliado em R$ 400 mil. “Um dia perguntei, ‘amor, qual o seu sonho?’. Ela me disse que queria ter o carrinho dela”, contou o artista, nas redes sociais.

O carro, com direito a um laço vermelho, foi presente de aniversário de 21 anos da jovem, comemorado neste sábado, 28. O modelo foi um Audi Q3 com performance Black k. Léo Santana e Lore Improta são criticados por passeio sem a filha: ‘Coitadinha da criança’"Meu amor, você ressignifica minha vida todos os dias. Deus foi muito bom de unir nossos caminhos, você me faz a mulher mais feliz do mundo!", publicou a influenciadora, em seu perfil.

