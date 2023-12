Organizações defendem direitos da comunidade LGBTQI+ no Sistema Nacional de Saúde

Diferentes Organizações da Sociedade Civil defendem a necessidade de se respeitar os direitos da comunidade LGBTQI+ e outros grupos vulneráveis dentro do Sistema Nacional de Saúde, partindo-se do princípio de que todos os cidadãos são iguais à luz das leis em vigor na Constituição da República de Moçambique. O posicionamento foi defendido semana finda (13 de Dezembro), em Maputo, na Conferência Internacional “Promovendo o acesso à saúde das populações marginalizadas e comunidade LGBTQI+.

” A Conferência, organizada pelo Observatório Cidadão para Saúde (OCS), visava promover o acesso à saúde para as comunidades vulneráveis, com destaque para a comunidade LGBTQ+ e consumidores de drogas ilícitas. O encontro juntou organizações que trabalham com a comunidade LGBTQI+ e outros grupos vulneráveis, como os usuários de droga, pessoas vivendo com o HIV/SIDA, bem como pessoas com deficiência, para discutir os desafios no acesso à saúde e possíveis soluções para atravessar estas barreiras. As organizações foram unânimes em afirmar que há grupos marginalizados no acesso à saúd





observatorio » / 🏆 23. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Observatório Cidadão para Saúde defende maior cooperação para resolver problemas no Sistema Nacional de SaúdeO Observatório Cidadão para Saúde (OCS) defende maior cooperação entre Organizações da Sociedade Civil (OSC), Ministério da Saúde (MISAU), profissionais de saúde e parceiros de cooperação para a resolução dos problemas que apoquentam o Sistema Nacional da Saúde (SNS), após ter-se assistido a uma ameaça de retorno à grave por parte dos médicos residentes no Hospital Central de Maputo, o maior centro hospitalar de Moçambique.

Fonte: observatorio - 🏆 23. / 51 Consulte Mais informação »

Tribunal inclui movimento LGBT na lista de organizações extremistas na RússiaO Tribunal incluiu o movimento LGBT na lista de organizações extremistas, ao lado de críticos do governo e grupos de oposição. O Ministério da Justiça argumentou que o movimento exibiu sinais de uma orientação extremista, incluindo a incitação ao ódio social e religioso.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Manutenção preventiva do Sistema Guandu afetará abastecimento de água no Rio e Baixada FluminenseNa Baixada, onde os reparos são mais complexos, abastecimento será interrompido seis horas antes do horário marcado pela Cedae; empresa recomenda que a população economize água. A manutenção preventiva do Sistema Guandu afetará o abastecimento de água para mais de 10 milhões de pessoas no município do Rio e na Baixada Fluminense.

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Fotos encontradas em antigo presídio revelam ambiente festivo no sistema carcerário do RioImagens encontradas sob os escombros do Complexo Penitenciário da Frei Caneca mostram um ambiente festivo nos presídios do Rio na década de 1970.

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Impostos sobre grandes fortunas em discussão no Congresso NacionalDiscussão global sobre impostos sobre grandes fortunas; experiências na Europa e América Latina. Projeto é parte da reforma tributária que tramita no Congresso Nacional.

Fonte: portalR7 - 🏆 11. / 72 Consulte Mais informação »

Congresso Nacional aprova texto-base da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024Em sessão conjunta, o Congresso Nacional aprovou, nesta terça-feira (19), o texto-base do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2024. Agora, o texto será enviado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser sancionado.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »