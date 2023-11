Opus Dei completa 95 anos 'em guerra' com o Papa Francisco

Os 95 anos de fundação do mais poderoso grupo católico do mundo, completados no último dia 2, provavelmente estão sendo menos festivos — e mais cheios de sombras — do que desejariam seus líderes.

Em agosto, Francisco editou um novo decreto, “rebaixando” ainda mais a entidade. A atual prelazia pessoal passará a ser tratada como uma simples associação católica com o poder de incorporar sacerdotes aos seus quadros. Um status de que já goza, por exemplo, a Comunidade Emanuel, associação dedicada a trabalhos de caridade e imigrantes.

Na mesma entrevista ao GLOBO, Calvo abordou outro tema incômodo, que de tempos em tempos volta à tona: as acusações de trabalho escravo que recaem sobre a Opus. A mais recente foi na Argentina, onde 43 ex-numerárias auxiliares (base da cadeia hierárquica da organização) disseram ter sido submetidas a anos de servidão aos seus dirigentes em condições análogas à escravidão: sem salário, descanso ou aposentadoria. headtopics.com

— Me liguei à Opus aos 18 anos. Disseram que eu ia ser santa e que Deus estava prestando atenção em mim. Aquilo me causou enorme impressão. As auxiliares cuidam dos afazeres domésticos. Não me deixaram estudar teologia, as mulheres os servem e os obedecem — afirmou Soledad.— O desejo por outra pessoa é pecado mortal. Por anos, aguentei, até que tive um problema de saúde mental e quis sair. O processo é longo e doloroso.

A chefe da Comunicação da Opus Dei, Almudena Calvo, nega que as pessoas da prelazia sofram autoflagelações e sacrifício físico: