Opinião: Lula recebe cartas amargas do Senado e da Câmara

Após três semanas se recuperando de duas cirurgias, o presidente Lula (PT) voltou a despachar do Palácio do Planalto. Na caixinha de Correio tinha duas mensagens amargas para ler. Vamos a elas.

Após a derrota do governo, Carlos Portinho (PL-RJ), que lidera a sigla de Jair Bolsonaro (PL) no Senado, foi às suas redes sociais anunciar: “Derrubamos o indicado do Lula para a DPU. Recado dado. Gesto forte! Tenho dito: se colocar o Dino pro STF vai passar vergonha!”, disse fazendo referência ao ministro da Justiça, cotado para ser indicado por Lula ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O senador Eduardo Girão (Novo-CE), em 29 de agosto, condenou o evento. Ele disse no plenário que o seminário seria uma “incitação explícita ao crime e apologia ao aborto”. Na realidade, isso não faz sentido e não passa de populismo reacionário, já que há previsão legal para alguns casos de aborto legal no país. headtopics.com

Mas o ponto que interessa é: para avançar a nomeação de Igor Roque - e a vitória do governo - seria necessário que 41 dos 81 senadores votassem favoravelmente. Mas foram apenas 35 votos. Outros 38 votaram não, e houve uma abstenção. Aí que está a questão.

Isso fica mais evidente quando se nota que, na mesma sessão, foram aprovados três nomes para o Superior Tribunal de Justiça (STF): Daniela Teixeira, Teodoro Silva e José Afrânio Vilela. No jogo político, a DPU tem menos peso que o STJ. Se todos os quatro indicados tivessem sido barrados, não seria recado, seria obstrução e crise. headtopics.com

