Operadoras poderão cortar a internet de quem não pagar conta de celular em 20 dias

Até agora, clientes inadimplentes com a conta de telefonia celular tinham a velocidade reduzida caso deixassem de quitar a mensalidade do plano — e precisavam continuar arcando com o serviço, além de pagar a multa.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VALORECONOMICO: Alta de custo deve trazer prejuízo às operadorasMetodologia utilizada no reajuste dos planos está defasada, alegam

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Cervo invade restaurante nos Estados Unidos e assusta clientes; vejaO animal passeou pelo estabelecimento e saiu pelos fundos com a ajuda de um funcionário

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Chuva forte provoca alagamentos em Petrópolis e sirenes são acionadasA Defesa Civil de Petrópolis, na Região Serrana, emitiu alerta via SMS para risco de inundação

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Chuva forte provoca alagamentos em regiões do Rio; veja vídeoA Defesa Civil de Petrópolis, na Região Serrana, emitiu alerta via SMS para risco de inundação

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Banco BTG Pactual lidera ranking de reclamações dos clientes junto ao BCBanco BTG Pactual lidera ranking de reclamações dos clientes junto ao BC

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Enel oferece atendimento móvel para clientes em MagéNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕