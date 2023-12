Operação Verão no Rio pode apreender crianças e adolescentes mesmo sem cometerem crimes

Em um domingo com previsão de temperaturas elevadas e expectativa de praias cheias, os agentes da Operação Verão poderão apreender e conduzir crianças e adolescentes mesmo que não tenham cometido crimes. Na tarde deste sábado (15 ), o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Ricardo Rodrigues, revogou a liminar que impedia as abordagens.

A medida atendeu a um pedido do governo do Estado e da prefeitura do Rio que questionaram uma decisão tomada anteontem pela juíza Lysia Maria da Rocha Mesquita, titular da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca da Capital, que proibiu ações preventivas da Operação Verão direcionadas a menores para reforçar a segurança nas praias do Rio. A juíza havia aceito um pedido do Ministério Público que classificou o recolhimento desses jovens sem qualquer justificativa como uma espécie de racismo estrutura





