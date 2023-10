Operação prende seguranças de Pipito, número dois da milícia do Rio

Agentes da Polícia Federal (PF) e da Polícia Militar, vinculados à Corregedoria da corporação, prenderam nesta sexta-feira, 27, dois

Pipito é apontado como o novo segundo homem na hierarquia da milícia liderada por Luis Antônio da Silva Braga, também conhecido como Zinho.‘Milícia sinalizou que, se houver prisão, vai estabelecer o caos no Rio’, diz ex-capitão do Bope em entrevista

'Aqui quem manda no preço do gás não é a Petrobras': como milícia e tráfico controlam venda de botijão em comunidades do RJ A operação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da PF, com o apoio do Grupo de Investigações Sensíveis e Facções Criminosas da PF (GISE/RJ). Também participaram policiais da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar da PMERJ, que é especializada na investigação de milícias. headtopics.com

Os mandados de prisão decorreram das investigações realizadas durante a Operação Dinastia, que teve como alvo membros da maior milícia do Rio. No total, 23 mandados de prisão temporária foram emitidos, incluindo mandados para Zinho e Pipito, que atualmente estão foragidos.

Na casa de Pipito, localizada em Antares, Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, as autoridades apreenderam: 101 munições do calibre 5.56, seis carregadores de pistola, quatro carregadores de fuzil também do calibre 5.56, uma quantia de R$ 22 mil em espécie, nove cordões dourados, duas pulseiras douradas, um relógio de luxo, um par de algemas, dois celulares, dois cadernos de contabilidade e uma bandoleira de fuzil. headtopics.com

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

Terranoticiasbr »

PF e PM prendem seguranças de Pipito, número dois da milícia de ZinhoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Quadrilha especializada em golpes na compra de eletrônicos pela internet é alvo de operação no RioAção é deflagrada em bairros das zonas Oeste e Sul da cidade. Polícia Civil cumpre quatro mandados de busca e apreensão Consulte Mais informação ⮕

PF apreende celular e passaporte de Léo Índio, sobrinho de BolsonaroEle foi alvo de mandados de busca e apreensão na 19ª fase da Operação Lesa Pátria, que apura os envolvidos nos atos golpistas de 8 janeiro Consulte Mais informação ⮕

'Operação herdeiro': Polícia prende em SP filho de um dos maiores traficantes do PaísGabriel Donadon Loureiro Pereira, filho de 'Gordão', estava foragido desde 2020 por homicídio, tráfico de drogas e porte de arma Consulte Mais informação ⮕

Operação mira braço financeiro da milícia na Baixada FluminenseNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Polícia Civil faz operação contra grupo que vendia celulares roubados na UruguaianaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕