Operação prende duas pessoas com mais de 200 aves silvestres

Ainda conforme divulgado pela polícia, as duas pessoas foram autuadas e indiciadas por crime de maus-tratos a animais e associação criminosa.

A corporação informou que os animais foram encaminhados para o Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Ibama.A ação foi realizada com objetivo de reprimir o tráfico de animais silvestres e resgatar animais em cativeiro, que tem crescido no país. Degusta

Operação conjunta apreende mais de 200 aves silvestres e duas pessoas são presas em PiraíAção foi realizada pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Ibama Consulte Mais informação ⮕

Programa de monitoramento da Prefeitura de SP começa com 200 câmeras instaladasCâmeras foram instaladas somente na região central; projeto prevê ao menos 20 mil câmeras em toda capital paulista até o final de 2024 Consulte Mais informação ⮕

Netanyahu diz que esforços para libertar reféns continuarão; Hamas fala em negociaçãoO número exato de raptados ainda é desconhecido, autoridades israelenses falam em mais de 200 Consulte Mais informação ⮕

Netanyahu diz que guerra em Gaza entrou na 2ª fase com operação terrestreMais de 150 alvos foram atacados neste sábado, e tropas seguem no território palestino – que continuam com a comunicação prejudicada – na mais longa incursão por terra desde o início da guerra. Consulte Mais informação ⮕

Guerra entrou no segundo estágio com operação terrestre de Israel em Gaza, diz NetanyahuForças de Defesa de Israel confirmaram na manhã deste sábado que entraram no território palestino durante a noite de sexta-feira (27) Consulte Mais informação ⮕

Guerra contra Hamas “exige operação terrestre”, diz chefe do Exército de Israel“Para destruir o inimigo, não há outra maneira senão entrar no território com força”, afirmou o tenente-general Herzi Halevi Consulte Mais informação ⮕