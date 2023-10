Operação prende 13 suspeitos de tráfico de drogas e homicídios na Bahia

Ao menos 13 suspeitos foram presos nesta sexta-feira (27) por ligação com o tráfico de drogas e homicídios na Bahia. Entre os detidos, estão dois líderes do tráfico, responsáveis por comandar a organização criminosa que se intitula como “Bonde do Maluco” na Bahia, com ramificações em Santana de Parnaíba (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

Um dos líderes foi identificado como João Ricardo Cardoso Mota, conhecido como “Rick” ou “R7”, suspeito de comandar a facção criminosa na Bahia, que foi localizado na Muzema, na zona oeste do Rio. A CNN tenta localizar a defesa de Mota. “Além da liderança, o braço financeiro do grupo foi desarticulado. Os presos dos outros estados serão recambiados para a Bahia”, afirmou o diretor do Denarc, delegado José Bezerra Alves.

Consulte Mais informação:

CNNBrasil »

Três suspeitos de incendiar ônibus na Zona Oeste têm prisões preventivas decretadasNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

VÍDEO: Veja os gols e os melhores momentos da vitória do Cruzeiro sobre o BahiaO Cruzeiro venceu o Bahia nesta quarta-feira (25), por 3 a 0, no Mineirão, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Consulte Mais informação ⮕

Palmeiras x Bahia: odds, estatísticas e informações do jogo pela 30ª rodada do BrasileirãoO Allianz Parque será o palco do confronto deste sábado (28), às 19h Consulte Mais informação ⮕

Brasileirão: como foram os últimos jogos entre Palmeiras e Bahia?O Allianz Parque será o palco do confronto deste sábado (28), às 19h Consulte Mais informação ⮕

Violência na Bahia: 4 suspeitos de tráfico morrem em troca de tirosSomente no mês de setembro de 2023, mais de 40 mortes foram registradas em confrontos envolvendo as forças de segurança do estado Consulte Mais informação ⮕

Justiça da Inglaterra proíbe contato de mineradora britânica com comunidades quilombolas na BahiaLideranças comunitárias denunciaram supostos episódios de assédio e intimidação cometidos por funcionários Consulte Mais informação ⮕