Operário morre durante obra na encosta da Rocinha

com/yYXPQDbTyk — Jornal O Dia (@jornalodia) November 1, 2023 A empresa vencedora da licitação para as obras de contenção das encostas da Rocinha, Geologus Engenharia, quarteirizou o serviço para a Argos Serviços Auxiliares de Construção, responsável pela contratação dos operários e a execução do projeto.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALOGLOBO: Acidente em obra na encosta da Rocinha mata operário. Veja vídeo do resgateMarcos Paulo dos Santos Batista trabalhava em serviços de contenção e foi atingido por um cabo transportado por helicóptero

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Acidente em obra na encosta da Rocinha mata operário. Veja vídeo do resgateMarcos Paulo dos Santos Batista trabalhava em serviços de contenção e foi atingido por um cabo transportado por helicóptero

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Marcos Harter se emociona após transplante renal: “Verdadeira gratidão”Médico passou por um transplante de rim e agradeceu amiga pela doação

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Veja Humberto Carrão e Marcos Palmeira caracterizados para o remake de 'Renascer'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: EX-BBB Marcos Harter se emociona ao receber transplante de rim de pacienteMédico de 44 anos participou do 'BBB 17'

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Preta Gil dedica texto a Paulo Gustavo no dia do aniversário do ator: 'Como faz falta'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕