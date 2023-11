ONU teme o colapso da ‘ordem pública’ em Gaza, onde Israel intensifica sua ofensiva

O Exército de Israel intensificou os seus bombardeios e a sua ofensiva terrestre na Faixa de Gaza, onde a ONU alertou que a situação é 'cada vez mais desesperadora' e a 'ordem pública' está em colapso após saques nos seus centros devido à limitada ajuda humanitária que chega ao enclave. 'A situação em Gaza se torna cada vez mais desesperadora, de hora em hora.

'No solo e no subsolo' O Exército de Israel indicou que os seus aviões, 'guiados por tropas (no terreno), atingiram (neste domingo) estruturas militares do Hamas no norte da Faixa de Gaza' e que foram disparados foguetes do território palestino em direção ao centro e ao sul de Israel. Dois soldados israelenses ficaram feridos durante a noite, um deles em combates com membros do Hamas, segundo o Exército.

