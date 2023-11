‘ONU precisa passar por reforma e aumentar Conselho de Segurança para se manter relevante’, diz ministro da Defesa do Reino Unido

Durante dois dias, Heappey esteve com os três comandantes militares e sua contraparte em Brasília, o ministro da Defesa, José Múcio. Ele elogiou a atuação do Brasil na presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, função que foi assumida pela China nesta quarta-feira.

Porque há visões muito antagônicas do que seria a forma correta de avançar na questão. É um tributo ao Brasil, como presidente do Conselho, de que tanto progresso já foi feito até o momento. E penso que há consenso de quais seriam os resultados a longo prazo. Podemos ter uma solução dos dois Estados (o de Israel e o da Palestina), que é a única viável.

Existem manifestações no mundo inteiro alertando para o que está acontecendo na Faixa de Gaza, em que milhões de civis que sequer apoiam ou são do Hamas estão sendo duramente atingidos pela reação de Israel.

Eu não sei como é que esses protestos estão em outras partes do mundo, mas sei como estão em Londres. Vejo não somente um protesto sobre a resposta israelense. Vejo protestos em Londres que, muitas vezes, apoiam e celebram o Hamas. Não é só simpatia ao povo palestino, em relação ao que está acontecendo em Gaza. Muitos defendem a destruição do Estado israelense.

Brasil está entre signatários de projeto, que destaca 'a necessidade urgente de compreender e administrar coletivamente os riscos potenciais' da tecnologia

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALODIA: Conselho de Segurança da ONU prorroga missão de verificação de acordo de paz na ColômbiaOrganização reconheceu os progressos alcançados desde a assinatura, em 2016

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Israel e EUA não aceitam proposta de cessar-fogo no Conselho de Segurança da ONUNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

REVISTAISTOE: Mauro Vieira faz discurso duro no Conselho de Segurança da ONUNOVA YORK, 30 OUT (ANSA) - Em reunião emergencial do Conselho de Segurança da ONU nesta segunda-feira (30), o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira,

Fonte: RevistaISTOE | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: China deve ter boa condução à frente do Conselho de Segurança da ONU, diz especialistaÀ CNN Rádio, José Augusto Fontoura Costa disse que a diplomacia chinesa, que substituirá o Brasil, é “sólida”

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Permanência do Brasil no Conselho de Segurança da ONU é incerta; presidência termina na terçaPaís comandou principal órgão das Nações Unidas durante o mês de outubro, mas não deve permanecer no colegiado depois de dezembro

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Brasil deixa presidência do Conselho de Segurança na ONU trazendo de volta marca da sua diplomaciaPaís comandou principal órgão das Nações Unidas durante o mês de outubro, quando estourou a guerra entre Israel e o Hamas

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕