ONU faz reunião de emergência sobre crise no Oriente Médio

Preencha o campo abaixo com seu melhor e-mailA reunião, que está marcada para às 16h (horário de Brasília), busca encontrar medidas efetivas para garantir o acesso da população de Gaza àe proteger os civis afetados. Vale ressaltar que o Brasil atualmente preside o Conselho de Segurança e o mandato se encerra nesta terça-feira, 31.

Desde que o Hamas atacou Israel, várias propostas de resolução foram apresentadas durante as reuniões do Conselho de Segurança. No entanto, todas elas foram vetadas por países membros do órgão, incluindo Rússia, Brasil e Estados Unidos. Essa situação demonstra a dificuldade em chegar a um consenso sobre como lidar com a crise.

O Conselho de Segurança da ONU é responsável por manter a paz internacional e é composto por cinco membros permanentes – China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos – além de outros membros rotativos, como Albânia, Brasil, Equador, Gabão, Gana, Japão, Malta, Moçambique, Suíça e Emirados Árabes. headtopics.com

De acordo com a representação brasileira, não há relatos de feridos entre o grupo de 34 pessoas, sendo 24 brasileiros, sete palestinos em processo de imigração e três palestinos familiares. Eles aguardam autorização do governo egípcio para serem resgatados e retornarem ao Brasil.Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade é do autor da mensagem.

Guerra no Oriente Médio: Israel aperta ataques em Gaza; lideranças do Hamas foram mortasO bloqueio quase total às telecomunicações em Gaza cria o perigo de acobertar 'atrocidades maciças', advertiu, nesta sexta-feira, 27, a organização Human Rights Watch (HRW) Consulte Mais informação ⮕

EUA veem ‘alto risco’ de guerra se espalhar no Oriente MédioConselheiro da segurança nacional cita ataques de grupos bancados pelo Irã contra bases americanas na Síria e no Iraque Consulte Mais informação ⮕

‘Temos Hamas em cada uma das comunidades do Rio’, diz Mary Del PrioreHistoriadora fala a VEJA sobre conflito no Oriente Médio e a violência urbana no Brasil Consulte Mais informação ⮕

Líbano: el eslabón más débil de Oriente Próximo amenaza con romperse si entra en guerraLos ataques de Hezbolá desencadenan una oleada de represalias del ejército israelí y fuerzan la evacuación de miles de civiles a ambos lados de la frontera Consulte Mais informação ⮕

Biden diz que líderes do Oriente Médio devem considerar solução de dois Estados após fim da guerraCondição do Estado palestino é algo que o presidente dos EUA raramente abordava no início de seu governo Consulte Mais informação ⮕

Israel expande operações por terra e sinaliza cerco à cidade de GazaCom o agravamento da crise humanitária no território palestino, milhares invadiram armazéns de alimentos da ONU Consulte Mais informação ⮕