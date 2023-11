ONU diz que bombardeio de Israel em campo de refugiados ‘pode’ ser crime de guerra

'Em vista do alto número de vítimas civis e do alcance da destruição por causa dos bombardeios israelenses no campo de refugiados de Jabaliya, tememos seriamente que estes ataques desproporcionais possam constituir crimes de guerra', publicou o gabinete do Alto Comissário na plataforma X.

