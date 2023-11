ONU denuncia nova 'atrocidade' em campo de refugiados em Gaza

Dezenas de palestinos morreram no bombardeio de terça-feira contra o maior campo de refugiados da Faixa de Gaza, um ataque que o Exército israelense confirmou, indicando que foi dirigido contra um dos responsáveis do atentado do Hamas em 7 de outubro.

“Em Gaza, mulheres, crianças e homens morrem de fome, traumatizados e assassinados nos bombardeios. Perderam toda fé na humanidade e toda esperança no futuro”, insistiu Martin Griffiths em seu retorno de uma viagem a Israel e Cisjordânia, enquanto reiterou sua condenação aos “brutais” ataques do Hamas de 7 de outubro.

“Enquanto isso, o mundo parece incapaz ou mesmo pouco disposto a agir. Isto não pode continuar”, afirmou, pedindo “pausas humanitárias” nos combates para permitir a entrada de mais ajuda humanitária e que o Hamas libere os reféns.Assine nossa newsletter:

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VALORECONOMICO: Israel atinge túneis do Hamas com aumento da ofensiva terrestreNorte de Gaza, incluindo a Cidade de Gaza, é o foco da atividade militar de Israel

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Abastecimento de água via Israel é cortado na Faixa de Gaza, diz ONUEsse era um dos três aquedutos que abasteciam a Faixa de Gaza ainda em operação

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: A ‘profunda preocupação’ da ONU com o risco de escalada do conflito em GazaSegundo António Guterres, as regras do direito humanitário 'não são um menu à la carte e não podem ser aplicadas seletivamente'

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Diretor da ONU renuncia por causa de “genocídio” em Gaza e culpa OcidenteCraig Mokhiber acusou os Estados Unidos, o Reino Unido e os países europeus de darem cobertura política e diplomática às 'atrocidades' cometidas por Israel

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Hamas acusa Israel de atacar campo de refugiados em GazaO grupo fundamentalista islâmico Hamas acusou na tarde desta terça-feira (31) Israel de ...

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Explosão em campo de refugiados de Gaza deixa dezenas de vítimas, segundo autoridadesMinistério do Interior em Gaza informou que 20 casas foram completamente destruídas após o ataque aéreo no campo de refugiados de Jabalya, no norte de Gaza

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕