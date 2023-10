ONU aprova resolução que pede ‘trégua humanitária imediata’ em Gaza; Israel critica

A Assembleia-Geral da ONU aprovou, nesta sexta-feira 27, com voto contrário dos Estados Unidos, uma resolução não vinculante que pede uma 'trégua humanitária imediata e duradoura' e o acesso sem entraves de ajuda para levar comida, bens e serviços essenciais à população civil da Faixa de Gaza.

Com 120 votos a favor, 14 contra e 45 abstenções, a Assembleia avalizou o texto proposto pela Jordânia, no qual não nomeou nem o Hamas, nem Israel. Também rechaçou uma emenda do Canadá, que pedia a condenação expressa do Hamas pelo ataque de 7 de outubro, que provocou a morte de mais de 1.400 israelenses, a maioria civis. A resolução foi qualificada de 'infâmia' pelo representante de Israel, Gilad Erdan.

Consulte Mais informação:

cartacapital »

Assembleia Geral da ONU aprova resolução que pede trégua humanitária em GazaAssembleia Geral rejeitou condenação expressa ao Hamas em votação nesta sexta-feira, 27 Consulte Mais informação ⮕

ONU aprova resolução que defende “trégua humanitária” no conflito entre Israel e HamasProposta foi aprovada com 120 votos a favor, entre eles o do Brasil, 45 abstenções e 14 contrários Consulte Mais informação ⮕

Israel destruiu mais de 40% das casas em Gaza, diz embaixador palestino na ONURiyad Mansour criticou as falas do ministro das Relações Exteriores de Israel e disse que o país acredita que o direito internacional deve valer para todos, menos para si Consulte Mais informação ⮕

É irreal esperar que a ONU resolva conflitos como o de Israel em GazaOrganização não tem poderes supranacionais e só excepcionalmente cria forças de paz, que precisam da concordância dos mais poderosos Consulte Mais informação ⮕

Israel promete mais ataques contra Gaza enquanto apelos por cessar-fogo dividem ONUAtaques israelenses mataram milhares de pessoas na Faixa de Gaza; Assembleia-Geral das Nações Unidas analisará texto sobre o conflito Consulte Mais informação ⮕

Israel conduz 2ª noite de ataques terrestres contra Gaza enquanto apelos por cessar-fogo dividem ONU'Ataque direcionado' israelense levou veículos blindados até a faixa para destruir infraestrutura do Hamas, segundo as FDI; Assembleia-Geral das Nações Unidas analisará texto sobre o conflito Consulte Mais informação ⮕