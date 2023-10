ONU aprova resolução que defende “trégua humanitária” no conflito entre Israel e Hamas

s para garantir aos civis da região acesso a ajuda e itens básicos.A resolução liderada pela Jordânia, com apoio de diversos países árabes, marca o primeiro consenso sobre a guerra na ONU após 21 dias de conflito.

A resolução também condena atos terroristas, mas não cita o direito à autodefesa por Israel - motivo pelo qual a proposta brasileira no Conselho de Segurança foi vetada - e nem menciona nominalmente o Hamas.

De acordo com o economista-chefe Étore Sanchez, as expectativas de inflação de longo prazo seguem desancoradas e, apesar da melhora nos componentes de serviços da inflação corrente, os núcleos ainda seguem elevadosTST afasta prescrição em caso de trabalho doméstico em condição análoga à escravidão“A gasolina precisa de um reajuste de preços entre 30% e 50%”, declarou o presidente da federação de entidades... headtopics.com

O barril do petróleo do Brent para dezembro subiu 2,90%, a US$ 90,48, enquanto o WTI com entrega prevista para o mesmo mês avançou 2,80%, a US$ 85,54

Consulte Mais informação:

valoreconomico »

ONU rejeita propostas dos EUA e da Rússia para guerra entre Israel e HamasNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

A guerra Israel x Hamas e o impasse sem fim na ONUO prefessor Vitelio Brustolin, da UFF, faz uma análise do momento da guerra e a sequência de vetos a resoluções sobre Gaza no Conselho de Segurança Consulte Mais informação ⮕

Embaixador de Israel mostra na ONU vídeo de decapitação pelo HamasEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Na ONU, embaixador de Israel mostra vídeo de homem sendo decapitado pelo HamasUma resolução elaborada pelos estados árabes que apela por um cessar-fogo na Faixa de Gaza deve ser votada pela ONU na sexta-feira (27) Consulte Mais informação ⮕

Israel-Hamas: Assembleia Geral da ONU volta a se reunir nesta sextaReunião emergencial foi convocada na tentativa de aprovar uma resolução sobre o conflito, mas não houve votação nesta quinta Consulte Mais informação ⮕

Israel x Hamas: Brasil negocia nova resolução no Conselho de Segurança da ONUVeto dos Estados Unidos derrubou proposta brasileira na semana passada Consulte Mais informação ⮕