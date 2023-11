ONU anuncia que 33 caminhões de ajuda entraram em Gaza no domingo

Israel-Hamas:O OCHA informou que 117 caminhões entraram em Gaza desde que as entregas de ajuda foram retomadas no enclave palestino de 2,4 milhões de pessoas (AFP/AFP), o maior número a ter acesso ao território palestino devastado em apenas um dia desde que a assistência foi autorizada há mais de uma semana, informou a ONU nesta segunda-feira.

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) afirmou que os 33 caminhões transportaram água, alimentos e produtos médicos pela passagem de Rafah, na fronteira com o Egito."Esta é a maior entrega de ajuda humanitária desde 21 de outubro, quando as entregas limitadas foram retomadas", afirmou a agência da ONU nesta segunda-feira.

O OCHA informou que 117 caminhões entraram em Gaza desde que as entregas de ajuda foram retomadas no enclave palestino de 2,4 milhões de pessoas, cenário de um cerco quase total e de bombardeios israelenses incessantes. headtopics.com

Antes do cerco, quase 500 caminhões entravam diariamente em Gaza com vários produtos de ajuda humanitária. Israel impôs o cerco e iniciou a campanha de bombardeios depois que os milicianos do Hamas invadiram o país em 7 de outubro, quando mataram 1.400 pessoas e tomaram quase 230 reféns, segundo as autoridades israelenses.

Desde então, os ataques israelenses deixaram mais de 8.000 mortos, metade deles crianças, segundo o Ministério da Saúde do território controlado pelo Hamas. A situação em Gaza gera preocupação global. O secretário-geral da ONU, António Guterres, advertiu que"o mundo é testemunha de uma catástrofe humanitária". headtopics.com

Hamas pede implementação imediata de decisão da ONU sobre ajuda humanitária em GazaAssembleia-Geral da ONU aprovou, na sexta-feria (27), uma proposta de resolução da Jordânia e dos países árabes sobre o conflito entre Israel e Hamas Consulte Mais informação ⮕

Chefe da ONU: “Escalada sem precedentes” de Israel em Gaza prejudica ajuda humanitáriaAntónio Guterres também afirmou que a ONU está “extremamente preocupada” com o seu pessoal em Gaza, depois que as comunicações foram interrompidas na região Consulte Mais informação ⮕

Cidadãos de Gaza invadem centros de ajuda e levam farinha e suprimentos, diz ONUAgência para refugiados afirmou que 'este é um sinal preocupante de que a ordem civil está começando a ruir depois de três semanas de guerra e de um cerco apertado' Consulte Mais informação ⮕

Após saques a depósitos de comida da ONU, Biden defende acelerar ajuda a GazaTerritório palestino segue sob bloqueio de Israel e sofre com falta de água potável, comida, energia e medicamentos. ONU alertou para possível 'colapso da ordem social'. Consulte Mais informação ⮕

Após saques a depósitos de comida da ONU, Biden defende acelerar ajuda humanitária a GazaONU alerta para possível 'colapso da ordem pública' em meio a falta de comida, medicamentos e água potável Consulte Mais informação ⮕

Jornais destacam onda de saques a armazéns da ONU em GazaApreensão de nova droga sintética em São Paulo também é um dos assuntos desta segunda-feira, 30 de outubro de 2023 Consulte Mais informação ⮕