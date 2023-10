ONU alerta contra cerco e bombardeios israelenses a Gaza

A ONU afirmou, nesta sexta-feira (27), que “muito mais” pessoas “morrerão em breve” na Faixa de Gaza pelo cerco de Israel, que fez uma nova incursão de infantaria no enclave palestino, visando a uma ofensiva terrestre em resposta ao sangrento ataque do movimento islâmico palestino Hamas.

Gaza precisa de ajuda humanitária “significativa e contínua” para aliviar a falta de água, alimentos e eletricidade, acrescentou. O Exército disse ter bombardeado alvos do Hamas “em toda a Faixa de Gaza”, destruindo plataformas de lançamento de foguetes e centros de comando, em preparação para uma provável ofensiva terrestre prometida por autoridades políticas e militares para “aniquilar” o Hamas.

A comunidade internacional teme as consequências de uma ofensiva terrestre no enclave palestino de 362 km², controlado desde 2007 pelo Hamas e aonde a ajuda internacional mal chega aos 2,4 milhões de habitantes. headtopics.com

Segundo o OCHA, citando o Ministério das Obras Públicas e de Habitação de Gaza, 45% das casas do território foram “danificadas ou destruídas” pelos bombardeios. O secretário americano da Defesa, Lloyd Austin, anunciou que, ontem, os Estados Unidos atacaram duas instalações usadas pela Guarda Revolucionária iraniana e por “grupos afiliados” no leste da Síria, em resposta a ataques contra “pessoal americano no Iraque e na Síria”.

