Ônibus queimados e moradores sitiados: a rotina de medo nos bairros dominados por milícias no Rio

Trinta e cinco ônibus, carros de passeio, um caminhão de lixo, e uma cabine de trem incendiados por bandidos. Esse é o retrato do maior ataque ao transporte público do Rio de Janeiro em um único dia. A reação de bandidos à morte de um miliciano da Zona Oeste durante uma operação policial paralisou boa parte da cidade e gerou pânico na população.

O Fantástico conversou com uma mulher, que preferiu não se identificar, e que foi uma das pessoas alertadas sobre a onda de violência quando ainda estava no trabalho. Aqui, vamos chamá-la de Júlia. "Quanto mais a gente andava, mais o desespero batia, porque nós estávamos vendo aquele mundaréu de fumaça." Não tá passando nenhum ônibus público." LEIA TAMBÉM

"Aí, depois ela me deu um abraço tão quente, tão quente, que eu falei 'mãe, to segura, to em casa, cheguei." A infraestrutura do estado chegou depois da população, o que abriu espaço para que as milícias se instalassem. A primeira milícia foi criada em Rio das Pedras, ainda nos anos de 1980. Na época, cerca de 20 mil pessoas viviam na comunidade — maioria nordestinos que foram para o Rio em busca de emprego, de uma vida mais digna. Agora, são 200 mil moradores. headtopics.com

"Eles exerciam um controle dessas comunidades e garantiam votos para parlamentares e políticos. Então eles também tinham um respaldo político muito importante", disse Manso, o pesquisador da USP. Essa associação entre milicianos traficantes começou com a família Braga: três irmãos que não eram policiais, mas que sucederam o comando da maior milícia da Zona Oeste. Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho, é o único que ainda está vivo.

