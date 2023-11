Ônibus do Lyon é apedrejado, técnico fica ferido e jogo contra o Marselha é suspenso

França - O jogo entre Olympique de Marselha e Lyon foi suspenso após um apedrejamento ao ônibus que levava a delegação do Lyon ao estádio Vélodrome e feriu o técnico Fabio Grosso. De acordo com o jornal francês 'L'Équipe', também houve um ataque a pelo menos três ônibus que levavam torcedores do Lyon para a partida - por causa da gravidade, o transporte dos fãs ficou fora de serviço.

#Grosso #OMOL https://t.co/u61yDuG34e pic.twitter.com/MLY3PwEYb7 — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) October 29, 2023 A partida entre Olymique de Marselha e Lyon estava marcada para acontecer às 16h45 deste domingo, no Vélodrome. O jogo era válido pela 10ª rodada do Campeonato Francês. Antes da decisão do adiamento, o 'L'Équipe' noticiou que Fabio Grosso sofria com tonturas.

