Ônibus do Lyon é apedrejado em chegada ao estádio e técnico fica ferido

Na chegada do Lyon ao estádio Vélodrome, no sul da França, para o jogo contra o Olympique de Marsella, o ônibus onde estava a delegação da equipe foi apedrejado e o técnico Fabio Grosso ficou ferido por conta dos estilhaços, segundo os veículos de imprensa franceses.

Em um vídeo por um canal da Ligue 1, é possível ver metade das janelas do lado direito do veículo destruídas. O técnico Fabio Grosso saiu do ônibus sangrando e seu auxiliar técnico Raffaele Longo também foi atingido em um olho. De acordo com o jornal L'Équipe vários jogadores estão abalados com as cenas vistas. Ex de Thiago Galhardo consegue medida protetiva contra o jogador do FortalezaUm perfil independente dedicado as notícias Lyon publicou uma foto do treinador italiano recebendo atendimento da equipe médica no X, antigo Twitter.

O Lyon é o lanterna da competição com apenas três pontos conquistados. Já o Olympique é o nono na tabela, com 12 pontos.

