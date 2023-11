Ônibus do Lyon é apedrejado e técnico Fabio Grosso fica ferido

Mais um episódio lamentável de violência marcou o futebol francês. Neste domingo (29), o ônibus do Olympique de Lyon, time de John Textor, foi apedrejado na chegada do estádio do Olympique de Marseille, para clássico válido pela décima rodada da Ligue 1, o Campeonato Francês.

Fabio Grosso, técnico do Lyon e ex-jogador da seleção italiana, foi ferido no rosto e sangrou bastante. A partida teria início às 16h45 (de Brasília), mas a Federação Francesa de Futebol optou por suspender o clássico e a partida será remarcada.Torcedores do Marseille atiraram pedras no ônibus do Lyon e, além de Grosso, outro membro da comissão técnica foi atingido por estilhaços de vidro.

