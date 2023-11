Ônibus do Lyon é apedrejado e técnico é atingindo no rosto

Técnico do Lyon, o italiano Fabio Grosso foi atingido neste domingo (29) com uma pedrada no rosto enquanto a delegação se deslocava de ônibus para clássico com o Olympique de Marselha. O jogo que fechará a décima rodada do Campeonato Francês será no Estádio Velódromo, em Marselha. O ônibus do Lyon foi atacado no caminho do estádio do Marselha.

Grosso precisou ser atendido assim que a delegação chegou ao Velódromo, com um curativo feito acima do olho esquerdo do treinador. Lyon e Marselha se enfrentarão às 16h45 deste domingo. O Lyon é o 18º e lanterna do Francês, na zona de rebaixamento para a Segunda Divisão, com três pontos. Já o Marselha é o décimo, com 12.

