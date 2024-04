ONG oferece curso gratuito de fotografia no Rio de Janeiro

A ONG Favela Mundo está oferecendo 50 vagas para um curso gratuito de fotografia contemporânea no Rio de Janeiro. As inscrições começam nesta quarta-feira (3) e devem ser feitas pelo site da organização.

O curso terá início no dia 8 de abril e abordará técnicas de fotografia e edição de imagens em câmeras profissionais e smartphones. Serão ministradas pelo professor Raphael Pizzino, mestre em Artes Visuais e professor de fotografia da UFRJ.

