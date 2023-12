ONG faz pagamentos à empresa suspeita de pagar propina ao governador do Rio

Uma ONG com contratos com o governo do Rio de Janeiro fez ao menos dois pagamentos à empresa Servlog Rio, suspeita de pagar propina ao governador Cláudio Castro (PL). Os repasses à empresa são um indício de que, mesmo após o dono ter sido preso duas vezes, a Servlog Rio continuou a receber do governo fluminense, mas de forma indireta.

Extratos bancários do Instituto Positiva Social —que já recebeu do governo fluminense pagamentos em contratos da ordem de R$ 450 milhões— mostram os repasses para a Servlog RioOs dois pagamentos, de R$ 26,8 mil cada, foram realizados no ano passado, após o dono da empresa, Flávio Chadud, já ter sido preso duas vezes sob a acusação de desvios de recursos públicos de projetos sociais do governo estadual e da Prefeitura do Ri





