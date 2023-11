ONG acusa Israel e Hamas por crimes de guerra contra jornalistas e relata mais de 30 mortes

“A escala, a gravidade e a natureza recorrente dos crimes internacionais contra jornalistas, especialmente em Gaza, exigem uma investigação prioritária por parte do procurador do TPI”, disse Christophe Deloire, diretor-geral do Repórteres Sem Fronteira.

“O CPJ enfatiza que os jornalistas são civis que realizam um trabalho importante em tempos de crise e não devem ser alvo de partes em conflito”, disse Sherif Mansour, coordenador do programa para o Médio Oriente e Norte de África da organização.Esta é a terceira vez que o RSF apresenta uma queixa ao Tribunal desde 2018, alegando crimes de guerra contra jornalistas palestinos em Gaza.

O segundo foi em maio de 2021, após ataques aéreos israelenses contra mais de 20 meios de comunicação na Faixa de Gaza. O grupo também apoiou a denúncia apresentada pela Al Jazeera sobre o assassinato de uma jornalista palestina Shirin Abu Akleh na Cisjordânia, em maio de 2022., a promotoria do TPI já está investigando as ações das autoridades israelenses e palestinas desde a guerra entre Israel e o Hamas em 2014.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BBCBRASIL: Conflito Israel-Hamas: Israel não tem plano para Gaza depois da guerra, dizem especialistasDepois de mais de três semanas de conflito, há muitas questões sobre os ataques israelenses e o que acontecerá depois

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Hamas acusa Israel de atacar campo de refugiados em GazaO grupo fundamentalista islâmico Hamas acusou na tarde desta terça-feira (31) Israel de ...

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Erdogan diz que Hamas é um “grupo de libertação” e culpa Israel pela guerraPaís já havia se oferecido como voluntário para mediar as negociações de reféns entre o Hamas e o governo israelense

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

JORNALNACIONAL: Israel amplia operação por terra contra o Hamas na Faixa de GazaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: jornalnacional | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Israel resgata refém que estava sob poder do Hamas desde 7 de outubroIsrael resgata refém que estava sob poder do Hamas desde 7 de outubro

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

G1: Hamas diz ter disparado mísseis antitanque contra forças de Israel em GazaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕