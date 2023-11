Onde assistir: Lazio x Fiorentina - Campeonato Italiano

A Lazio vai receber a Fiorentina, nesta segunda-feira (30) no Stadio Olímpico, em Roma, na Itália, em partida válida pelaA Lazio vem se recuperando no campeonato, mesmo depois de uma derrota para o Feyenoord por 3 a 1 na Champions League. Os Le Aquile estão em 9º na tabela e buscam a vitória para continuar a reação.

Em 5º na tabela, a Fiorentina busca uma vaga na Champions League, após conseguir grandes resultados no campeonato. O clube vem de uma goleada na Conference League, após vencer o Cukaricki por 6 a 0, e busca manter a boa fase na Serie A.

