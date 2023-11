Onde assistir à entrega da Bola de Ouro?

A revista France Footbal irá entregar nesta segunda-feira (30) o prêmio Bola de Ouro ao melhor jogador do mundo de 2023. O evento será sediado em Paris, na França.

Nesta edição, Erling Haaland, Karim Benzema e Kylian Mbappé são os favoritos a levar o trófeu. A cerimônia também irá contar com a presença dos brasileiros Vini Jr, Casemiro e Fabinho. O atual e maior vencedor do prêmio, Lionel Messi, ficou fora da lista de 30 indicados pela primeira vez de 2005. Craques como Cristiano Ronaldo e Neymar também não apareceram na lista.

Bola de Ouro 2023: Messi e Haaland despontam como os favoritos a vencer o prêmioVinícius Junior e Mbappé correm por fora na disputa Consulte Mais informação ⮕

Quanto vale a premiação da Sul-Americana para Fortaleza e LDU?Fortaleza e LDU decidem o título da Sul-Americana neste sábado (28). Além da conquista, um triunfo na final vale muito dinheiro em premiação Consulte Mais informação ⮕

Sul-Americana: veja quanto campeão vai receber de premiaçãoFortaleza e LDU-EQU fazem a grande final neste sábado; cada um já embolsou mais de R$ 16 milhões com participação na 'Sula' Consulte Mais informação ⮕

Bia Haddad Maia terá premiação recorde após títulos no Elite TrophyBrasileira ganhará mais de US$ 630 mil com conquistas de simples e duplas e ultrapsssa premiação de Roland Garros Consulte Mais informação ⮕

Bia Haddad é campeã do WTA Finals Elite e subirá oito posições no ranking mundialBrasileira também faturou R$ 3 milhões em premiação do torneio realizado na China Consulte Mais informação ⮕

Bia Haddad é campeã do WTA Elite Trophy e subirá oito posições no ranking mundialBrasileira também faturou R$ 3 milhões em premiação do torneio realizado na China Consulte Mais informação ⮕