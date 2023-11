Onda de calor no Brasil: dicas para economizar energia e se refrescar

O Brasil está passando por uma das piores ondas de calor de todos os tempos. São dezenas de cidades sofrendo com temperaturas que passam dos 40º, e com as respectivas sensações térmicas beirando os mais de 50 graus. Diante desse cenário, o jeito é recorrer a aparelhos que amenizam o sofrimento, como ventiladores e, principalmente, ar condicionados.

Entretanto, estes últimos por sua vez acabam levando a um outro problema: o alto consumo de energia, já que boa parte destes aparelhos são os que mais elevam a conta de luz. Sendo assim, o jeito é recorrer a estratégias para não sofrer com o bolso, e ao mesmo tempo não passar calor dentro de casa. Para te ajudar nisso, o TecMundo traz uma série de dicas para economizar energia e ao mesmo tempo se refrescar dessa onda de calor. Confira!Veja também: 7 apps que te ajudam a se manter bem durante a onda de calor no Brasil1. Escolhendo o modelo ideal de ar-condicionadoComo dito anteriormente, o ar-condicionado é um dos maiores vilões da conta de lu





🏆 1. Tec_Mundo » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Onda de calor encerra inverno no Brasil com temperaturas que podem chegar a 45ºC | BrasilNo Rio, alguns pontos do estado também podem superar os 40ºC no próximo fim de semana

Fonte: jornalodia - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Onda de calor: confira as maiores temperaturas desta terça; em Cuiabá, máxima chegou a 39ºCSegundo meteorologistas, o tempo ficará ainda mais quente nos próximos dias

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Confira 7 frutas e vegetais para consumir em dias de onda de calorAlimentos ricos em água são os mais indicados para os períodos quentes, segundo especialista

Fonte: CNNBrasil - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Buscas por 'onda de calor' disparam no Google com calor intenso no BrasilCom o calor sufocante que atingiu parte do Brasil nos últimos dias, as buscas pelo termo 'onda de calor' no Google disparam. Os moradores do Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo são os que mais buscaram pelo termo 'fim da onda de calor' na ferramenta de pesquisa.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Brasil deve retomar cooperação com Cuba em áreas como Saúde e Agricultura | BrasilLula está em Havana para participar da cúpula do G77 + China neste fim de semana

Fonte: jornalodia - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Pesquisadores defendem Brasil como protagonista na 'diplomacia das vacinas' | BrasilNos últimos anos, país se afastou do papel de liderança que excercia

Fonte: jornalodia - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »