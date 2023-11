Onda de calor no Brasil afeta produtos eletrônicos

O Brasil vive nesta metade de novembro sua oitava de calor em 2023, com temperaturas extremas no país todo. A capital paulista registrou 37°C hoje (14), enquanto o Rio de Janeiro teve 40°C (com sensação térmica de 52ºC) e Brasília chegou a 35°C. Em cidades do centro-oeste, norte e nordeste os termômetros passaram dos 42°C. Com tantos lugares quentes, as pessoas acabam sofrendo se não se hidratarem e se protegerem corretamente dos raios solares.

Só que assim como o corpo humano, o calor também afeta produtos eletrônicos. Veja também: Como aliviar o calor sem ar-condicionado? Confira 5 dicas E é muito importante ficar atento porque o aumento da temperatura dos aparelhos pode gerar riscos para a saúde. Além da possibilidade de gerar falhas que inutilizam os equipamentos, a alta temperatura de portáteis pode queimar a pele humana, por exemplo. E apesar da incidência relativamente baixa, quando dispositivos eletrônicos ficam muito quentes eles podem até mesmo acarretar explosõe

