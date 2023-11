Onda de calor faz com que estados brasileiros registrem recordes históricos de temperatura

Nos últimos dias, uma onda de calor fez com que vários estados brasileiros registrassem recordes históricos de temperatura. Com a influência de fenômenos globais como o El Niño e as mudanças climáticas, meteorologistas e climatologistas explicam que o calorão atual está relacionado a um processo chamado 'domo de calor'.

O fenômeno é marcado pelo aprisionamento de uma grande massa de ar quente numa determinada região, que impede a chegada de frentes frias ou chuvas e faz os termômetros subirem drasticamente. Conheça como acontece a formação desse domo de calor — e como ele acaba

:

