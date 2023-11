OMS solicita informações à China sobre pneumonia não diagnosticada em crianças

Ainda assim, a OMS recomendou a população chinesa a tomar precauções, como vacinar-se e usar máscaras. Reportagens da imprensa local não vinculada ao Partido Comunista, que comanda a China, noticiaram nos últimos dias que hospitais estavam sobrecarregados.

Em um comunicado divulgado nesta quarta-feira (22/22), a OMS disse que solicitou à China mais informações sobre as reportagens veiculadas pela imprensa local e pelo ProMed — um sistema global de vigilância de surtos — sobre "grupos de pneumonia não diagnosticada em crianças no norte da China".Surto de síndromes gripais em crianças causa emergência de saúde na ParaíbaPneumonia é um termo médico geral usado para descrever uma infecção e inflamação dos pulmões. Pode ser causada por diversos patógenos, como vírus, bactérias ou fungos. Após o pedido da OMS, a agência de notícias estatal Xinhua publicou um artigo que citava funcionários da Comissão Nacional de Saúde (NHC) da China dizendo que estavam prestando muita atenção ao diagnóstico e tratamento de crianças com doenças respiratória





OMS pede à China medidas para reduzir risco de doença respiratória em criançasA Organização Mundial da Saúde (OMS) urgiu, nesta quarta-feira, a população da China a "adotar medidas para reduzir o risco de doença respiratória" em meio ao registro de um pico de casos entre crianças no norte do país."A OMS fez um pedido oficial à China por informações detalhadas sobre o aumento de doenças respiratórias e registros de surtos de pneumonia em crianças", informou a organização em um comunicado postado nas redes sociais.

