OMS diz ter perdido contato com seu pessoal na Faixa de Gaza

O chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS) disse nesta sexta-feira que a agência da ONU perdeu o contato com o seu pessoal na Faixa de Gaza.

A informação foi publicada na plataforma de rede social X — ex-Twitter — pelo chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pouco depois da constatação de que Israel tinha ampliado suas operações no território palestino e as comunicações por internet com a população estavam interrompidas.

"Este cerco deixa-me seriamente preocupado com a sua segurança e com os riscos imediatos para a saúde dos pacientes vulneráveis", postou Ghebreyesus.

