Oktoberfest em Guapimirim é prorrogada

Guapimirim – O próximo final de semana promete mais diversão. A primeira edição da Oktoberfest em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi prorrogada por mais alguns dias, anunciou a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (PMB-RJ). O evento terminaria hoje (29).A festa que celebra a cultura e a culinária alemãs continuará nos próximos dias 3, 4 e 5 de novembro, sexta-feira, sábado e domingo, respectivamente.

A mandatária guapimiriense destacou que na primeira semana de festejos choveu bastante, e muita gente não pôde comparecer.Outra novidade é que o público poderá assistir por um telão a final da Libertadores 2023 de futebol entre Fluminense e Boca Júnior. O jogo ocorrerá a partir das 17h do próximo sábado (4), no estádio do Maracanã, no Rio.A Oktoberfest Guapimirim começou no último dia 22 de outubro.

