Oito jogos gratuitos para aproveitar no final de semana

O final de semana está chegando e, com ele, a oportunidade perfeita para mergulhar em novas aventuras virtuais sem gastar nada. De mundos pós-apocalípticos e desafios espaciais a intrigantes quebra-cabeças com sombras e ação intensa no Japão antigo, selecionamos oito títulos imperdíveis que estão disponíveis gratuitamente para diferentes plataformas.

Seja você um entusiasta de survival horror, um estrategista nato ou simplesmente alguém em busca de uma experiência nova, há algo nesta lista para todos os gostos. Confira a seguir: Evil Within 2 (PC) The Evil Within 2 se passa após três anos dos eventos do primeiro título, no qual Sebastian Castellanos descobre que sua filha, Lily, que ele acreditava estar morta, está viva e sendo usada como núcleo para um novo sistema STEM. Enquanto enfrenta desafios e inimigos, ele explora o Mundo da Union em um ambiente de survival horror em terceira pessoa





🏆 1. Tec_Mundo » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

The Evil Within grátis: veja requisitos para rodar o game no PCThe Evil Within está disponível sem custos na Epic Games Store por uma semana! Corra para garantir a sua cópia.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Errou feio: 8 decisões terríveis de Dragon Ball GTConfira oito situações nas quais Dragon Ball GT causou controversia e descontentamento entre os fãs

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Epic Games trará grande jogo de terror e suspense grátis no Halloween!Enquanto The Evil Within está de graça no PC atualmente, a sequência The Evil Within 2 poderá ser resgatada sem custos na semana que vem

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Epic Games libera jogão de graça nesta quinta-feira (26)! Resgate agoraAlém de trazer The Evil Within 2 de graça, a Epic Store também trouxe mais um game sem custos no PC esta semana! Confira

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Boxe e Badminton garantem mais oito medalhas para o Brasil nos Jogos Pan-AmericanosPugilistas estão classificados para semifinais; Badminton conquistou dois bronzes

Fonte: CNNBrasil - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

São Paulo supera gols anulados, domina Coritiba e volta a vencer no Brasileirão após oito jogosTime de Dorival Júnior vê torcida fazer festa desde o primeiro minuto, faz 2 a 1 nos paranaenses e salta na tabela do campeonato

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »