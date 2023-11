Oferta da Mahle movimenta R$ 402,4 milhões sem venda de lote adicional

A operação incluiu cerca de 14,4 milhões de ações, sendo metade em uma oferta primária e a outra secundária. As novas ações serão negociadas a partir do dia 6 de novembro. A liquidação financeira das operações é prevista para o dia 7 de novembro., reduzindo o tamanho do lote principal. Aos investidores, a companhia informou que a decisão foi sustentada pela “volatilidade e sensibilidade aos preços”.

Ao mercado, a empresa informou que com o novo tamanho da oferta “ a livro estava confortavelmente subscrito” e que a oferta base estava garantida.

A agência de classificação de riscos afirma que a empresa está bem preparada para lidar com o competitivo e regulado setor de telecomunicações

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VALORECONOMICO: Com mercado difícil, Mahle Metal Leve reestrutura oferta de açõesAos investidores, a companhia informou que a decisão foi sustentada pela “volatilidade e sensibilidade aos preços”

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Rio tem oferta de 500 exames de mamografia e ultrassonografia gratuitos desta terça até domingoAção acontece no Parque Shopping Sulacap, na Zona Oeste, e tem apoio da Fundação Laço Rosa, da Secretaria estadual de Saúde e da Secretaria da Mulher

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Iluminação: arandelas aparecem em oferta exclusiva na AmazonVariados modelos de arandelas estão pelo menor preço e com opção de frete gratuito

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Exclusivo: Eletrobras deve lançar oferta para vender fatia na ISA Cteep nos próximos diasO plano da antiga estatal é aumentar o ganho de eficiência ao reduzir sua estrutura societária, descontinuando ou vendendo alguns ativos que não são considerados o centro das operações da empresa

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Robô aspirador volta a ficar em oferta na AmazonConfira nossa curadoria com os modelos que estão pelos melhores preços

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Israel lança panfletos com oferta de recompensa por informações sobre reféns'Damos a oportunidade de informar sobre isso. Garantimos a você e sua família uma recompensa financeira', diz o texto do panfleto

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕