Ofakim: regreso a la normalidad tras la muerte de 53 vecinos a manos de Hamás

“Que te jodan, Palestina”. La pintada aparece en varias paredes del barrio Mishor Hagefen de Ofakim 22 días después de que Hamás causara la muerte de 53 vecinos en esta localidad de unos 30.000 habitantes. El odio y la indignación siguen reconcentrados y la actividad en las calles se percibe a medio gas pese a que el Gobierno israelí, a diferencia de otros lugares atacados, no ha ordenado su evacuación.

Varias personas sacan este domingo muebles, todo tipo de enseres, la televisión… hasta arrancan los marcos de las ventanas en un intento de borrar de la casa aquel infausto día. Las calles de ese barrio de Mishor Hagefen, un santuario del horror vivido, están salpicadas de más lonas con los rostros de los caídos.

