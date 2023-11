Obra ilumina o trabalho do diretor Silvino Santos e os primórdios do ambientalismo

Obra ilumina o trabalho do diretor, Silvino Santos, e os primórdios do ambientalismoFLORESTA - Amazonas, o Maior Rio do Mundo: um dos primeiros retratos da região, ímã de atenção já no início do século XX Foi uma bonita aventura. Um dos primeiros registros em filme da Bacia Amazônica ficou perdido por quase um século até ser reencontrado recentemente na Cinemateca de Praga, na República Checa.

Rodado no fim dos anos 1910 pelo cineasta luso-­brasileiro Silvino Santos (1886-1970),, de 1918, mostra em pouco menos de uma hora as riquezas e as populações originárias de uma das regiões mais ricas e biodiversas do planeta. Levado por um preposto dos produtores para ser distribuído na Europa, teve as cartelas legendadas em inglês e outros idiomas. Circulou por vários países europeus durante pelo menos dez anos. Um certo Propércio de Mello Saraiva, o representante encarregado da venda internacional, assumiu a autoria no lugar de Santos e até escreveu relatos sobre a filmagem publicados em revistas locais de relativa importânci





