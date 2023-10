Obra do Hospital da Criança de Volta Redonda avança na etapa de acabamento

Volta Redonda - A construção do Hospital da Criança de Volta Redonda segue a todo vapor, com frentes de trabalho em vários pavimentos da edificação, realizando serviços de impermeabilização, acabamento, elétrica, entre outros. A nova unidade, que está sendo construída em terreno anexo ao Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, no bairro Retiro, já teve concluída toda a parte estrutural.

Além da parte estrutural do prédio, outros serviços já foram concluídos, como a construção da torre que vai abrigar o elevador; a pintura e colocação de janelas na fachada da lateral direita do prédio; instalação de aparelhos de ar-condicionado, esquadrias, bancadas de granito e louças dos banheiros do segundo andar; e instalação de forro em parte do segundo pavimento.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Marcelo Magno acompanha obra do CTI do Hospital Geral de Arraial do CaboJornalista (Facha), Bacharel em História (UVA), especializada em Marketing Político e Eleitoral (ESPM). Colunista e analista política / Vasta experiência e habilidade em todas as editorias, em especial, política. Consulte Mais informação ⮕

Parceria entre prefeitura de Volta Redonda e governo do estado reforma Hospital São João BatistaCerca de R$ 20 milhões foram investidos na ampliação da unidade; obras começaram no fim da última semana Consulte Mais informação ⮕

Ministério pretende voltar a distribuir Caderneta da Criança ainda este anoDocumento deixou de ser entregue há três anos Consulte Mais informação ⮕

Escarlatina: Conheça a doença que pode ter causado morte de criança em MGCertidão de óbito de criança atesta falecimento pela bactéria Streptococcus pyogenes. Três crianças morreram em menos de um mês na cidade Consulte Mais informação ⮕

Mãe precisa trocar filho de escola após criança sofrer injúria racial: 'Não se aceita mais'Caso foi registrado no Conselho Tutelar da Zona Noroeste e no 5º Distrito Policial de Santos; criança sofria ataques de colega de turma Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: conheça a cidade mais jovem do país, onde metade da população é criançaDe acordo com a prefeitura, Uiramutã é considerado um dos principais municípios de Roraima quando se trata de potencial para o turismo Consulte Mais informação ⮕