Obra de contenção de encosta na Boa Viagem é concluída

Niterói – Foi concluída esta semana a obra de contenção de encosta à beira mar que estava sendo feita pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa).

Recentemente, o mesmo bairro foi contemplado com a conclusão das obras de restauração da Ilha da Boa Viagem, que proporcionou a reabertura ao público do local tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

