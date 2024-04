Objeto luminoso en el cielo de España genera confusión

Los cielos cada vez están más vigilados en busca de posibles meteoritos peligrosos. Y también hay más y más objetos artificiales enviados desde la Tierra en forma de cohetes, y los millares de satélites. Una combinación que termina por generar sustos y confusión, como sucedió el fin de semana en España. El viernes 29 de marzo, un minuto antes de la medianoche, una luz surcó los cielos del este peninsular dejando a su paso algunos vídeos espectaculares.

Cómo siempre ocurre con estos fogonazos, los especialistas de la Red de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos (asociada al CSIC) se lanzaron a buscarle una explicación: “Nos decantamos por un misil balístico”, tuitearon a las 8.35 del sábado 30. La prolongada trayectoria del objeto y la ausencia de ecos de desintegración de la roca espacial al chocar con la atmósfera hicieron pensar que era un artefacto de origen terrestr

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



elpais_brasil / 🏆 21. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Objeto em chamas é atirado na embaixada israelense em Haia, diz polícia holandesaHAIA (Reuters) - Um objeto em chamas foi atirado contra a embaixada israelense em Haia na manhã de quinta-feira, informou a polícia holandesa, acrescentando que prenderam um suspeito.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Xavi vira objeto de disputa entre times da Premier LeagueO técnico Xavi, que deixará o Barcelona no fim da atual temporada, deve ser objeto de disputa de dois clubes da Premier League no meio do ano

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Garrafa de água pode ter 40 mil vezes mais bactérias do que vaso sanitário; como limpar?Objeto ainda supera pia de cozinha e mouse de computador no número de bactérias

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Meteoro raro é observado no céu de Santa Maria (RS); confiraObjeto do tipo Fireball foi registrado na estação de monitoramento do Bate-Papo Astronômico

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Paolo Gentiloni: “España está en mejor forma que el resto de la UE”El comisario europeo de Economía vaticina que “las condiciones monetarias serán menos estrictas para la segunda parte del año” y la economía se acelerará

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

“Los títulos universitarios comienzan a perder sentido”: ¿es el fin de la ‘titulitis’ en España?Mientras la sobrecualificación afecta a cada vez más universitarios en España, el intrusismo se convierte en la norma en empleos más artísticos donde el talento y la experiencia lo son todo.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »