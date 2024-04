O Universo de Harry Potter e a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts

Apresentado ao mundo em 26 de junho de 1997, o bruxo Harry Potter protagonizou uma franquia homônima de extremo sucesso, sendo considerada por muitos críticos um clássico infantojuvenil moderno. Parte da popularidade da obra, fruto da fértil imaginação de J.K. Rowling, é o rico universo fantasioso no qual é ambientada, com destaque para o Castelo de Hogwarts, um dos seus principais cenários.

Localizada no castelo mágico de mesmo nome, a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts foi fundada no século X, na Escócia, por quatro grandes bruxos: Godrico Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw e Salazar Slytherin. Suas personalidades e os critérios para admissão no ensino deram origem a quatro casas – conforme seus sobrenomes – para abrigar os estudantes. Os alunos são encaminhados para uma das Casas por meio da decisão do Chapéu Seletor, um artefato mágico capaz de ler a ambição de um indivídu

